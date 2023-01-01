Железная обезьяна
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Железная обезьяна

Железная обезьяна (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

8.71993, Siu nin Wong Fei Hung chi: Tit ma lau
Боевики, Драмы86 мин12+

Сюжет

XIX век, китайская деревня. В деревне живёт некто Ян, врач и целитель. Этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орхидеей облачаться в черное, принимая обличье местного идола Железной обезьяны, грабить богатых и раздавать деньги бедным.

Один коррумпированный чиновник несколько раз подвергся ограблению Яна и Орхидеи, поэтому он обращается за помощью к путешествующему целителю. Он хочет, чтобы тот расследовал ограбления и прекратил их, а до тех пор он будет держать в заложниках сына целителя.

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Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железная обезьяна»

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