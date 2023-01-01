Железная обезьяна (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
8.71993, Siu nin Wong Fei Hung chi: Tit ma lau
Боевики, Драмы86 мин12+
Сюжет
XIX век, китайская деревня. В деревне живёт некто Ян, врач и целитель. Этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орхидеей облачаться в черное, принимая обличье местного идола Железной обезьяны, грабить богатых и раздавать деньги бедным.
Один коррумпированный чиновник несколько раз подвергся ограблению Яна и Орхидеи, поэтому он обращается за помощью к путешествующему целителю. Он хочет, чтобы тот расследовал ограбления и прекратил их, а до тех пор он будет держать в заложниках сына целителя.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЮУРежиссёр
Юэнь
У-Пин
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДВАктриса
Джин
Ван
- СЦАктриса
Сзе-Ман
Цан
- ЮШАктёр
Юэнь
Шуньи
- ДВАктёр
Джеймс
Вон
- ЕШАктёр
Ень
Ши-Квань
- ФЛАктриса
Фай
Ли
- СХАктёр
Сяо
Хо
- ББАктриса
Брианн
Брози
- ЧТСценарист
Чаркоал
Тань
- Сценарист
Цуй
Харк
- Продюсер
Цуй
Харк
- Продюсер
Квентин
Тарантино
- ЧЧМонтажёр
Чань
Чи-Вай
- ЭЛМонтажёр
Энджи
Лам
- МММонтажёр
Марко
Мак
- АВОператор
Артур
Вон
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл