Биография

Квентин Тарантино — американский режиссер, актер, сценарист, продюсер и писатель. Лауреат двух премий «Оскар» и одной «Золотой пальмовой ветви». Родился в Ноксвилле 27 марта 1963 года. Тарантино славится любовью к кино и какое-то время работал кинокритиком. Позже он устроился на должность консультанта в видеосалоне и посещал уроки актерского мастерства. Мама не верила в успехи сына, поэтому он стремился всеми силами доказать обратное — и у него получилось. Квентин Тарантино начал свою карьеру в качестве режиссера в 1992 году, выпустив криминальный триллер «Бешеные псы». Его вторая лента «Криминальное чтиво» имела большой успех и получила множество наград. В 2003 году кинодеятель поставил кинокартину «Убить Билла», а уже в 2004 году снял продолжение ленты. Далее последовали фильмы «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде».