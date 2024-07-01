Там, где течет река (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Единственное, что объединяет братьев — страсть к рыбной ловле. По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата.

