Там, где течет река (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
8.61992, A River Runs Through It
Драма118 мин18+
О фильме
Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Единственное, что объединяет братьев — страсть к рыбной ловле. По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb