Откройте, полиция! (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.31990, Les ripoux
Комедия, Криминал102 мин16+
О фильме

Опытный полицейский-пройдоха Рене обучает хитростям мошенничества своего юного напарника-идеалиста Франсуа. Напарник так входит в раж, что затмевает своего насквозь коррумпированного наставника.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb