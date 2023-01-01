Однажды в Китае
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Однажды в Китае

Однажды в Китае (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

8.61991, Wong Fei Hung
Боевики, Приключения128 мин16+

Сюжет

Конец девятнадцатого столетия. Китайцы пытаются бороться всеми доступными им средствами с расширением американского влияния, решительно восстают против наглого грабежа и похищения людей.

Но находятся и такие, которым чужестранная мода, традиции и культура пришлись на руку в их темных делишках. Народный герой Китая Вонг пытается защитить девушку, которую предприимчивый барыга - китаец продал на Запад в бордель.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb