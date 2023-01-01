Однажды в Китае (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Конец девятнадцатого столетия. Китайцы пытаются бороться всеми доступными им средствами с расширением американского влияния, решительно восстают против наглого грабежа и похищения людей.



Но находятся и такие, которым чужестранная мода, традиции и культура пришлись на ру�ку в их темных делишках. Народный герой Китая Вонг пытается защитить девушку, которую предприимчивый барыга - китаец продал на Запад в бордель.



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