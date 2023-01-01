Однажды в Китае (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
8.61991, Wong Fei Hung
Боевики, Приключения128 мин16+
Сюжет
Конец девятнадцатого столетия. Китайцы пытаются бороться всеми доступными им средствами с расширением американского влияния, решительно восстают против наглого грабежа и похищения людей.
Но находятся и такие, которым чужестранная мода, традиции и культура пришлись на ру�ку в их темных делишках. Народный герой Китая Вонг пытается защитить девушку, которую предприимчивый барыга - китаец продал на Запад в бордель.
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Информация
СтранаГонконг
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- Актёр
Джет
Ли
- ЮБАктёр
Юэнь
Бяо
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- ДЧАктёр
Джеки
Чун
- КЧАктёр
Кент
Чэн
- КЮАктёр
Кам-Фай
Юйэнь
- ЕШАктёр
Ень
Ши-Квань
- ЛШАктёр
Лау
Шунь
- УМАктёр
У
Ма
- ЦЦАктёр
Цю
Цзяньго
- Сценарист
Цуй
Харк
- ЭЛСценарист
Эдвард
Люн
- Продюсер
Цуй
Харк
- КИХудожник
Кеннет
И
- МММонтажёр
Марко
Мак
- УЧОператор
Уилсон
Чан
- ЭЛОператор
Эрди
Лам
- РДКомпозитор
Ромео
Диас
- ДВКомпозитор
Джеймс
Вон