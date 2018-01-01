Обед нагишом (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей.
В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.
СтранаКанада, Великобритания
ЖанрДрама, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Питер
Уэллер
- Актриса
Джуди
Дэвис
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- Актёр
Рой
Шайдер
- ММАктриса
Моник
Меркюр
- НКАктёр
Николас
Кэмпбелл
- РААктёр
Роберт
А. Силверман
- ДСАктёр
Джозеф
Скорен
- ЮДАктёр
Юваль
Дэниэл
- ДФАктёр
Джон
Фризен
- ШМАктёр
Шон
МакКэнн
- ХДАктёр
Ховард
Джером
- МКАктёр
Майкл
Каруана
- КРАктёр
Курт
Реис
- ЛФАктёр
Луис
Феррейра
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- ДЙАктёр
Джим
Йип
- КААктёр
Клод
Афлало
- ЛААктёр
Лорен
Азут
- ДДАктёр
Джозеф
Ди Мамбро
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- УССценарист
Уильям
С. Берроуз
- Продюсер
Джереми
Томас
- ГМПродюсер
Габриэлла
Мартинелли
- КСХудожница
Кэрол
Спайэр
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- ОККомпозитор
Орнетт
Коулмэн
- Композитор
Говард
Шор