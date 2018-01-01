Обед нагишом (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Обед нагишом
Фэнтези, Триллер110 мин18+

О фильме

Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей.

В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.

Страна
Канада, Великобритания
Жанр
Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обед нагишом»