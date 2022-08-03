Фантоцци берет реванш (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фантоцци, всю жизнь работавшего бухгалтером, избирают мировым судьей. За свою честность он попадает в тюрьму, где берет уроки у господина Хулигана и становится одним из самых уважаемых и влиятельных людей. Но судьба опять уготовила ему злую шутку…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- НПРежиссёр
Нери
Паренти
- ПВАктёр
Паоло
Вилладжо
- МВАктриса
Милена
Вукотич
- ЖРАктёр
Жижи
Редер
- ПФАктёр
Плинио
Фернандо
- АМАктриса
Анна
Маццамауро
- ЛПАктёр
Луиджи
Петруччи
- ПМАктёр
Пауль
Мюллер
- СААктриса
Сильвия
Анникьярико
- ПВАктёр
Пьерфранческо
Вилладжо
- АААктёр
Антонио
Аллочча
- АБСценарист
Алессандро
Бенчивенни
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- ПДСценарист
Пьеро
Де Бернарди
- НПСценарист
Нери
Паренти
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- БАПродюсер
Бруно
Альтиссими
- КОХудожница
Кристина
Онори