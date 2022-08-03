Фантоцци, всю жизнь работавшего бухгалтером, избирают мировым судьей. За свою честность он попадает в тюрьму, где берет уроки у господина Хулигана и становится одним из самых уважаемых и влиятельных людей. Но судьба опять уготовила ему злую шутку…

