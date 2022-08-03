Фантоцци берет реванш
Wink
Фильмы
Фантоцци берет реванш
8.61990, Fantozzi alla riscossa
Комедия81 мин18+

Фантоцци берет реванш (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фантоцци, всю жизнь работавшего бухгалтером, избирают мировым судьей. За свою честность он попадает в тюрьму, где берет уроки у господина Хулигана и становится одним из самых уважаемых и влиятельных людей. Но судьба опять уготовила ему злую шутку…

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантоцци берет реванш»