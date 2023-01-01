Самоволка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.



Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть его любой ценой, Лайон против своего жел�ания становится участником незаконных боев современных гладиаторов, дерущихся голыми руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы помочь семье своего брата.



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