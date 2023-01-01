Самоволка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
9.41990, Lionheart
Боевики, Драмы98 мин16+
Сюжет
Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.
Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть его любой ценой, Лайон против своего жел�ания становится участником незаконных боев современных гладиаторов, дерущихся голыми руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы помочь семье своего брата.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шелдон
Леттич
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ХПАктёр
Харрисон
Пейдж
- ДРАктриса
Дебора
Реннард
- ЛПАктриса
Лиза
Пеликан
- ЭДАктриса
Эшли
Джонсон
- БТАктёр
Брайан
Томпсон
- ВГАктёр
Воислав
Говедарица
- МКАктёр
Мишель
Кисси
- ДМАктёр
Джордж
МакДэниэл
- ЭКАктёр
Эрик
Карсон
- СУСценарист
С.
Уоррен
- ШЛСценарист
Шелдон
Леттич
- Сценарист
Жан-Клод
Ван Дамм
- ЭКПродюсер
Эрик
Карсон
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- РСОператор
Роберт
С. Нью
- ДСКомпозитор
Джон
Скотт