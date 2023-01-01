Самоволка
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Самоволка

Самоволка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

9.41990, Lionheart
Боевики, Драмы98 мин16+

Сюжет

Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.

Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть его любой ценой, Лайон против своего желания становится участником незаконных боев современных гладиаторов, дерущихся голыми руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы помочь семье своего брата.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самоволка»

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