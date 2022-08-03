Европа (фильм, 1991) смотреть онлайн

В 1945 году молодой немец Леопольд Кесслер считал, что война закончилась, и приехал из Америки в оккупированную союзниками Германию с самыми лучшими намерениями. Он устроился работать проводником в железнодорожной компании и думал, что теперь жизнь пойдет как по рельсам...

