Европа (фильм, 1991) смотреть онлайн
7.21991, Europa
Триллер, Криминал107 мин18+
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О фильме
В 1945 году молодой немец Леопольд Кесслер считал, что война закончилась, и приехал из Америки в оккупированную союзниками Германию с самыми лучшими намерениями. Он устроился работать проводником в железнодорожной компании и думал, что теперь жизнь пойдет как по рельсам...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- БЗАктриса
Барбара
Зукова
- УКАктёр
Удо
Кир
- ЭЯАктёр
Эрнст-Хуго
Ярегорд
- ЭМАктёр
Эрик
Мёрк
- ЁРАктёр
Ёрген
Реенберг
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- ЭКАктёр
Эдди
Константин
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- БПАктёр
Бенни
Поулсен
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- БКПродюсер
Бо
Кристенсен
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- ФБПродюсер
Филипп
Бобер
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- ХБХудожник
Хеннинг
Бас
- ХБОператор
Хеннинг
Бендтсен
- ЭКОператор
Эдвард
Клосиньский
- ЖМОператор
Жан-Поль
Мерисс
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек