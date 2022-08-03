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Европа (фильм, 1991) смотреть онлайн

7.21991, Europa
Триллер, Криминал107 мин18+

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О фильме

В 1945 году молодой немец Леопольд Кесслер считал, что война закончилась, и приехал из Америки в оккупированную союзниками Германию с самыми лучшими намерениями. Он устроился работать проводником в железнодорожной компании и думал, что теперь жизнь пойдет как по рельсам...

Страна
Дания, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Европа»