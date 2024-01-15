Под покровом небес
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Под покровом небес

Под покровом небес (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

7.81990, Под покровом небес
Драма, Приключения132 мин18+

О фильме

Семейная пара американцев – Порт Морсби и его жена Кит - путешествует по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения.

В Марокко к супругам присоединяется попутчик – Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит. Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа.

Страна
Великобритания, Италия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb