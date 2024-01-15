Под покровом небес (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
7.81990, Под покровом небес
Драма, Приключения132 мин18+
О фильме
Семейная пара американцев – Порт Морсби и его жена Кит - путешествует по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения.
В Марокко к супругам присоединяется попутчик – Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит. Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа.
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb