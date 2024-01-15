Под покровом небес (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Семейная пара американцев – Порт Морсби и его жена Кит - путешествует по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения.



В Марокко к супругам присоединяется попутчик – Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит. Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа.

