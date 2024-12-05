Откройте, полиция! 2 (фильм, 1990) смотреть онлайн
9.01990, Ripoux contre ripoux
Комедия, Криминал102 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Продажный полицейский и его напарник попались на пустяке, и их выгнали из полиции, после чего им пришлось уехать на ферму к старому другу Нуаре. Пришедшая же им на смену пара негодяев поставила вымогательство на широкую ногу. Да с таким размахом, что все мелкие жулики, смеявшиеся над прежними напарниками, против которых дружно давали показания, просто взвыли. Взвыли и послали делегацию к отверженным бедолагам, забавляющимся мошенничеством на скачках.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb