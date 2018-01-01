Итальянские фильмы и сериалы
Итальянские фильмы и сериалы

Пицца, мафия и вечный город Рим! Собрали коллекцию лучших фильмов и сериалов из солнечной Италии: от оскароносной картины «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи до международного хита «Идеальные незнакомцы».

Постер к фильму Самия 2024
8.1

Самия

2024, 97 мин
Постер к фильму Латинский для начинающих 2024
7.1

Латинский для начинающих

2024, 88 мин
Постер к фильму Увидеть Париж и… 2024
8.2

Увидеть Париж и…

2024, 83 мин
Постер к фильму Пармская обитель 1947
8.5

Пармская обитель

1947, 163 мин
Бесплатно
Постер к фильму Похитители велосипедов 1948

Похитители велосипедов

1948, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золото Неаполя 1954
8.1

Золото Неаполя

1954, 131 мин
Бесплатно
Постер к фильму Плата за страх 1952
8.1

Плата за страх

1952, 148 мин
Бесплатно
Постер к фильму День гнева 2024
5.9

День гнева

2024, 84 мин
Постер к фильму Неукротимая Анжелика 1967
9.3

Неукротимая Анжелика

1967, 81 мин
Постер к фильму Суспирия 1977
5.7

Суспирия

1977, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ограбление по-неаполитански 2024
5.3

Ограбление по-неаполитански

2024, 87 мин
Постер к фильму Пари по-итальянски 2024
7.1

Пари по-итальянски

2024, 83 мин
Постер к фильму Дольче! 2023
5.9

Дольче!

2023, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эвиленко 2004
7.4

Эвиленко

2004, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Босс 2024
7.3

Босс

2024, 130 мин
Постер к фильму Правда или ложь 2024
7.2

Правда или ложь

2024, 96 мин
Постер к фильму Жуткая семейка 2021
8.8

Жуткая семейка

2021, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Секретный папа 2024
6.4

Секретный папа

2024, 91 мин
Постер к фильму Партенопа 2024
6.9

Партенопа

2024, 121 мин
Постер к фильму Хочу сейчас 2024
8.2

Хочу сейчас

2024, 112 мин
Постер к фильму Хэдшот: Жестокие игры 2023
6.2

Хэдшот: Жестокие игры

2023, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свадьба на Рождество 2023
7.5

Свадьба на Рождество

2023, 101 мин
Постер к фильму Долгожданный рассвет 2023
7.4

Долгожданный рассвет

2023, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Божественный богемец 2022
8.2

Божественный богемец

2022, 137 мин
Бесплатно
Постер к фильму 2046 2004
6.6

2046

2004, 123 мин
Постер к фильму Прощай, Филлипина 1962
6.5

Прощай, Филлипина

1962, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму По версии Барни 2010
8.5

По версии Барни

2010, 128 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как женить красавчика 2020
8.5

Как женить красавчика

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Команданте 2023
7.5

Команданте

2023, 116 мин
Постер к фильму Я же говорила 2023
6.0

Я же говорила

2023, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Агент без прикрытия 2023
7.7

Агент без прикрытия

2023, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Аэрофобы 2023
6.9

Аэрофобы

2023, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Охота 2022
6.9

Охота

2022, 97 мин
Постер к фильму Лабиринты прошлого 2018
7.9

Лабиринты прошлого

2018, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Самурай 1967
8.2

Самурай

1967, 101 мин
Постер к фильму Ночные кошмары 2022
6.9

Ночные кошмары

2022, 106 мин
Постер к фильму Пока я рядом 2023
8.6

Пока я рядом

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Среди волков 2023
7.3

Среди волков

2023, 95 мин
Постер к фильму Капитан 1960
9.1

Капитан

1960, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму 2+2 2023
7.0

2+2

2023, 73 мин
Постер к фильму Из Тосканы с любовью 2023
7.8

Из Тосканы с любовью

2023, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фолия 2023
5.7

Фолия

2023, 82 мин
Постер к фильму Новый кинотеатр «Парадизо» 1988
9.0

Новый кинотеатр «Парадизо»

1988, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Королева Марго 1994
8.3

Королева Марго

1994, 151 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дни любви 1954
8.6

Дни любви

1954, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вчера, сегодня, завтра 1963
8.9

Вчера, сегодня, завтра

1963, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боккаччо 70 1962
8.1

Боккаччо 70

1962, 195 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чочара 1960
8.7

Чочара

1960, 96 мин
Бесплатно