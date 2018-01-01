Итальянские фильмы и сериалы
Пицца, мафия и вечный город Рим! Собрали коллекцию лучших фильмов и сериалов из солнечной Италии: от оскароносной картины «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи до международного хита «Идеальные незнакомцы».
8.1
Самия
2024, 97 мин
7.1
Латинский для начинающих
2024, 88 мин
8.2
Увидеть Париж и…
2024, 83 мин
8.5
Пармская обитель
1947, 163 мин
Бесплатно
Похитители велосипедов
1948, 89 мин
Бесплатно
8.1
Золото Неаполя
1954, 131 мин
Бесплатно
8.1
Плата за страх
1952, 148 мин
Бесплатно
5.9
День гнева
2024, 84 мин
9.3
Неукротимая Анжелика
1967, 81 мин
5.7
Суспирия
1977, 96 мин
Бесплатно
5.3
Ограбление по-неаполитански
2024, 87 мин
7.1
Пари по-итальянски
2024, 83 мин
5.9
Дольче!
2023, 106 мин
Бесплатно
7.4
Эвиленко
2004, 108 мин
Бесплатно
7.3
Босс
2024, 130 мин
7.2
Правда или ложь
2024, 96 мин
8.8
Жуткая семейка
2021, 91 мин
Бесплатно
6.4
Секретный папа
2024, 91 мин
6.9
Партенопа
2024, 121 мин
8.2
Хочу сейчас
2024, 112 мин
6.2
Хэдшот: Жестокие игры
2023, 84 мин
Бесплатно
7.5
Свадьба на Рождество
2023, 101 мин
7.4
Долгожданный рассвет
2023, 109 мин
Бесплатно
8.2
Божественный богемец
2022, 137 мин
Бесплатно
6.6
2046
2004, 123 мин
6.5
Прощай, Филлипина
1962, 106 мин
Бесплатно
8.5
По версии Барни
2010, 128 мин
Бесплатно
8.5
Как женить красавчика
2020, 87 мин
Бесплатно
7.5
Команданте
2023, 116 мин
6.0
Я же говорила
2023, 97 мин
Бесплатно
7.7
Агент без прикрытия
2023, 100 мин
Бесплатно
6.9
Аэрофобы
2023, 95 мин
Бесплатно
6.9
Охота
2022, 97 мин
7.9
Лабиринты прошлого
2018, 127 мин
Бесплатно
8.2
Самурай
1967, 101 мин
6.9
Ночные кошмары
2022, 106 мин
8.6
Пока я рядом
2023, 93 мин
Бесплатно
7.3
Среди волков
2023, 95 мин
9.1
Капитан
1960, 100 мин
Бесплатно
7.0
2+2
2023, 73 мин
7.8
Из Тосканы с любовью
2023, 96 мин
Бесплатно
5.7
Фолия
2023, 82 мин
9.0
Новый кинотеатр «Парадизо»
1988, 117 мин
Бесплатно
8.3
Королева Марго
1994, 151 мин
Бесплатно
8.6
Дни любви
1954, 98 мин
Бесплатно
8.9
Вчера, сегодня, завтра
1963, 113 мин
Бесплатно
8.1
Боккаччо 70
1962, 195 мин
Бесплатно
8.7
Чочара
1960, 96 мин
Бесплатно