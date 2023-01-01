Агент без прикрытия (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Охранник, с детства мечтавший стать суперагентом, находит настоящее дело, когда на его соседку нападает незнакомец. Итальянская комедия «Агент без прикрытия» (2023) — захватывающее приключение, отсылающее к классическим фильмам о шпионах.



Ничем не примечательный охранник магазина Маурилио Фаттарди давно помешан на фильмах о Джеймсе Бонде. Он живет один, наблюдает за соседями в бинокль и регулярно звонит в полицию, чтобы сообщить о всех подозрительных событиях в округе. Этим он уже заслужил презрение местного инспектора Ланеве. Однажды в квартире напротив поселяется симпатичная стюардесса Рита. Во время очередного наблюдения за соседями Маурилио видит, как на девушку нападает зловещий незнакомец. Он тут же бежит на выручку, но Рита лежит на полу без чувств, а ее обидчика и след простыл. Однако, когда на место прибывают полицейские во главе с Ланеве, Рита странным образом приходит в себя и не желает рассказывать о произошедшем. С этого момента Маурилио оказывается втянут в такую авантюру, которая не снилась даже агенту 007.



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