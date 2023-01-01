Прощай, Филлипина (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мишелю — молодому технику, работающему на только что появившемся телевидении, — через два месяца, в разгар Алжирской войны, предстоит военная служба. Жюльет и Лилиан, неразлучные подружки, которые хотят стать актрисами, болтаются возле телестудии. Мишель приглашает их на съёмочную площадку посмотреть запись, заигрывает с обеими и назначает им свидания, порознь и вместе. Когда Мишель, перед самым призывом, отправляется на выходные на Корсику, девушки следуют за ним.



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