Самурай (фильм, 1967) смотреть онлайн

Сюжет

Наемного убийцу преследует полиция, из-за чего он становится мишенью заказчика, но отказывается сдаваться. Классика фильма-поляр «Самурай» — фильм, снятый Жаном-Пьером Мельвилем, где икона кино Ален Делон исполнил саму�ю знаковую роль в карьере.



Париж. Мужчина в фетровой шляпе и сером плаще выходит на дождливую улицу и садится в машину, которую собирается угнать. Это входит в тщательно продуманный план, который он, Жеф Костелло, подготовил для нового дела — убийства владельца клуба. Однако ему не везет: на месте преступления появляется свидетель. Полиция берет киллера под плотное наблюдение. Тем временем заказчик, опасаясь за свою шкуру, пытается его убрать. Костелло вынужден спасаться от «чужих» и «своих», хотя он никогда не причислял себя ни к тем, ни к другим, оставаясь гордым одиночкой, хладнокровным «профессионалом смерти». Теперь судьба желает сыграть с ним последнюю партию, но самурая ей не победить.



Первая картина в полицейской трилогии Мельвиля повлияла на целый ряд режиссеров: от Джона Ву до Дэвида Финчера. Погрузитесь в холодную атмосферу городских джунглей вместе с героем-стоиком, сыгранным абсолютной звездой французского кино — смотреть фильм «Самурай» 1967 года можно в онлайн-кинотеатре Wink.





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