На рождественские праздники в Риме устанавливается аномальная жара, на фоне которой разворачиваются веселые, курьезные, печальные и удивительные истории самых разных людей. Фильм «Я же говорила» — причудливая драма от продюсера Паоло Соррентино.



Рождественские каникулы в Риме в самом разгаре, но по погоде этого не скажешь. Город накрывает волна тепла, которая поначалу кажется даже приятной. Однако постепенно духота становится все невыносимее, а людям все тяжелее действовать рационально. В этой обстановке обостряются отношения набожной Джианны и ее дочери, склонной к компульсивному перееданию. Американский священник, ведущий группу поддержки для людей с зависимостью, получает урну с прахом матери и начинает думать о суициде и заначке с наркотиками. Стареющая порнозвезда Пупа мечтает зажечь на грядущем концерте. И чем жарче на улице, тем сложнее для них выйти из жизненного тупика.



О самых необычных зимних каникулах расскажет драма «Я же говорила». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

