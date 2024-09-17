Ночные кошмары (фильм, 2022) смотреть онлайн

Подозреваемый в убийстве автомеханик попадает в психиатрическую лечебницу и вскоре начинает сомневаться в реальности происходящего. Фильм «Ночные кошмары» — психологический триллер с Эмилем Хиршем о жизни, которая больше похожа на страшный сон.



Стивен работает автомехаником и заправляет машины. Когда полицейские находят в его гараже автомобиль с трупом в багажнике, именно Стивен становится главным подозреваемым. По настоянию адвоката он ссылается на ПТСР после службы в армии, и его отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Там Стивену делают инъекцию неизвестного препарата, и он приходит в себя спустя 18 месяцев. Он возвращается к своей девушке и работе, но на заправку тут же совершает налет банда байкеров. Они разносят его рабочее место, но затем следы нападения загадочно исчезают. Тем временем Стивена начинают терзать видения о странных экспериментах, которые над ним проводили в больнице.



