Секретный папа (фильм, 2024) смотреть онлайн

Любознательная девочка начинает подозревать, что ее отец, часто уезжающий в командировки, что-то от нее скрывает. Семейная комедия «Секретный папа» — фильм из Италии о любви и доверии.



У 12-летней Аиды дружная семья, но с глубокого детства она редко видит отца Адриано. Со временем девочка начинает подозревать, что отец хранит мрачный секрет. Остальные родственники не спешат говорить о работе Адриано, утверждая, что Аида сама все поймет, когда вырастет. Однако она не хочет ждать и вместе с другом Даниэлем начинает расследование. Ребята подозревают, что Адриано может быть шпионом, убийцей или даже террористом, но правда оказывается еще удивительнее.



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