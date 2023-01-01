Похитители велосипедов
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Похитители велосипедов

Похитители велосипедов (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

1948, Ladri di biciclette
Драма88 мин12+

О фильме

Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио вне себя от радости - он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи...

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Страна
Италия
Жанр
Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Похитители велосипедов»