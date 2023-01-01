Похитители велосипедов (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно
1948, Ladri di biciclette
Драма88 мин12+
О фильме
Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио вне себя от радости - он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи...
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Рейтинг
- ВДРежиссёр
Витторио
Де Сика
- ДКАктёр
Джулио
Кьяри
- ДСАктёр
Джино
Сальтамеренда
- ВААктёр
Витторио
Антонуччи
- ФГАктёр
Фаусто
Гуэрдзони
- ЭААктриса
Элена
Альтьери
- ЭСАктёр
Энцо
Стайола
- ЛМАктёр
Ламберто
Маджорани
- ЭДАктриса
Эмма
Дретти
- МСАктёр
Микеле
Сакара
- ЛКАктриса
Лианелла
Карелль
- ВДСценарист
Витторио
Де Сика
- СЧСценарист
Сузо
Чекки Д’Амико
- ВДПродюсер
Витторио
Де Сика
- ДАПродюсер
Джузеппе
Амато
- АТХудожник
Антонио
Траверсо
- ЭДМонтажёр
Эральдо
Да Рома
- АЧКомпозитор
Алессандро
Чиконьини