Похитители велосипедов (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио вне себя от радости - он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи...



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