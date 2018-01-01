Wink
Фаусто Гуэрдзони
Фаусто Гуэрдзони

Фаусто Гуэрдзони

Fausto Guerzoni

Карьера
Актёр
Дата рождения
13 января 1904 г. (63 года)
Дата смерти
1 июня 1967 г.

Фильмография

Актёр