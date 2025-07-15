Плата за страх (фильм, 1952) смотреть онлайн
1952, Le salaire de la peur
Триллер, Драма12+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Четверо храбрецов, застрявших безденег вкрошечном городишке где-то всердце Латинской Америки, берутся выполнить самоубийственное задание: за2000 долларов доставить двагрузовика снитроглицерином нанефтяные скважины, расположенные нарасстоянии 300миль отгорода. Мало того, чтогруз взрывоопасен, иперевозить егонужно смаксимальной осторожностью, такещё икачество дорог оставляет желать лучшего, амаршрут проходит сквозь джунгли игорные серпантины. Вероятность добраться допункта назначения минимальна, ноденьги нужны позарез, ведь этопропуск народину, адругой работы непредвидится.
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СтранаФранция, Италия
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анри-Жорж
Клузо
- ИМАктёр
Ив
Монтан
- ШВАктёр
Шарль
Ванель
- ФЛАктёр
Фолько
Люлли
- ПвАктёр
Петер
ван Эйк
- ВКАктриса
Вера
Клузо
- УТАктёр
Уильям
Таббс
- ДМАктёр
Дарио
Морено
- ЙДА�ктёр
Йо
Дест
- ЛдАктёр
Луиш
ди Лима
- АКСценарист
Анри-Жорж
Клузо
- ЖКСценарист
Жан
Клузо
- АКПродюсер
Анри-Жорж
Клузо
- РРХудожник
Рене
Рену
- ЭММонтажёр
Этьеннетте
Мьюз
- АТОператор
Арман
Тирар
- ЖОКомпозитор
Жорж
Орик