Плата за страх (фильм, 1952) смотреть онлайн

Четверо храбрецов, застрявших безденег вкрошечном городишке где-то всердце Латинской Америки, берутся выполнить самоубийственное задание: за2000 долларов доставить двагрузовика снитроглицерином нанефтяные скважины, расположенные нарасстоянии 300миль отгорода. Мало того, чтогруз взрывоопасен, иперевозить егонужно смаксимальной осторожностью, такещё икачество дорог оставляет желать лучшего, амаршрут проходит сквозь джунгли игорные серпантины. Вероятность добраться допункта назначения минимальна, ноденьги нужны позарез, ведь этопропуск народину, адругой работы непредвидится.



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