Wink
Вера Клузо
Вера Клузо

Вера Клузо

Véra Clouzot

Карьера
Актриса
Дата рождения
30 декабря 1913 г. (46 лет)
Дата смерти
15 декабря 1960 г.

Фильмография

Актриса