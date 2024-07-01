Из Тосканы с любовью (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Двум братьям, которые друг друга на дух не переносят, приходится забыть старые обиды, когда им в наследство достается поместье тети. Итальянская комедия «Из Тосканы с любовью» — фильм о том, как разрешить семейные конфликты и принять даже самых раздражающих родственников.



Фред, известный актер, приезжает в родной город, куда не заглядывал уже 20 лет. Его брат Фоско, работающий кассиром в магазине, терпеть не может Фреда за то, что тот так долго пренебрегал семьей. Однако конфликт прерывает внезапная смерть их престарелой тети. При жизни она оставила завещание, в котором указано, что Фоско и Фреду остается огромное поместье, принадлежавшее любовнику тети, маркизу Эдольфи. Единственное условие — братья должны управлять землями в любви и согласии. Выполнить его будет непросто, тем более, что на роскошную собственность есть виды у хитрого нотариуса.



Смогут ли братья, которые так ненавидят друг друга, найти общий язык, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Из Тосканы с любовью» 2023 года на Wink.


