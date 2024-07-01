Капитан
9.11960, Le capitan
Боевик, Приключения100 мин12+

Капитан (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

1616 год. Сыну убитого Генриха IV Людовику XIII пятнадцать лет. Он еще мал, чтобы управлять страной. И королева-мать Мария Медичи назначает на пост регента Кончини, который жаждет сам получить трон и титул короля Франции. Молодой дворянин Франсуа, втянутый в эту интригу, искренне предан законному наследнику престола Людовику. Он прилагает все усилия, чтобы встретиться с ним и предупредить его об опасности. В этом ему помогают уличный фокусник и весельчак Коголин...

Страна
Италия, Франция
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb