Капитан (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

1616 год. Сыну убитого Генриха IV Людовику XIII пятнадцать лет. Он еще мал, чтобы управлять страной. И королева-мать Мария Медичи назначает на пост регента Кончини, который жаждет сам получить трон и титул короля Франции. Молодой дворянин Франсуа, втянутый в эту интригу, искренне предан законному наследнику престола Людовику. Он прилагает все усилия, чтобы встретиться с ним и предупредить его об опасности. В этом ему помогают уличный фокусник и весельчак Коголин...

