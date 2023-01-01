Свадьба на Рождество (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Кьяра на рождественские каникулы отправляется с родителями в гости к дедушке Лоренцо, который владеет роскошным отелем в заснеженных Альпах. Все предвкушают безмятежные праздники, пока дедушка не шокирует их новостью: он влюбился и скоро женится на Серене, с которой познакомился при странных обстоятельствах пару недель назад назад. Близкие готовы пойти на все, чтобы уберечь его от безумия, и решают вывести Серену на чистую воду.



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