Хэдшот: Жестокие игры (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Игра, которая должна была задать новый стандарт погружения, оказывается настоящей борьбой за выживание. Фантастический боевик «Хэдшот: Жестокие игры» — фильм из Италии о геймерах, оказавшихся на реальном �поле битвы.



Крис — звезда киберспорта, выступающий под ником FoXMinD. Когда он берет в руки контроллер, все взгляды прикованы к нему и его игре. Однажды загадочная компания-разработчик приглашает Криса на тестирование нового шутера в жанре battle royal. Он создан при помощи технологий, способных переносить геймеров из-за игровых столов в мир, который не отличим от реальности. Однако участники еще не подозревают, что внутри им грозит не виртуальная опасность.



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