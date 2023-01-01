Аэрофобы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

До смерти боящаяся перелетов актриса решает раз и навсегда справиться со страхом, который портит ей жизнь. Остроумная итальянская комедия «Аэрофобы» — фильм о том, как общие проблемы сближают людей.



Анна-Би, итальянская актриса, снимающаяся в ситкоме о налоговой службе, получает приглашение от именитого корейского режиссера поучаствовать в его новом фильме. Казалось бы, это прямой путь к международной популярности, однако для этого нужно лететь в другую страну на самолете. С этим у Анны-Би проблемы, ведь она впадает в панику при одной мысли о том, чтобы подняться в небо.Заветную роль перехватывает ее давняя соперница по актерскому цеху, а тут еще и дочь объявляет, что собирается лететь учиться в Калифорнию. Делать нечего: с фобией надо работать, и для этого Анна-Би записывается на особые курсы с сомнительными методами терапии. Там она узнает множество коллег по несчастью, готовых на многое, чтобы побороть свой страх.



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