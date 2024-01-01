Увидеть Париж и… (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Взрослые дети жадного и ворчливого старика устраивают для отца инсценировку поездки во французскую столицу, когда понимают, что тот не выдержит реального путешествия. Фильм «Увидеть Париж и...» — основанное на реальных событиях драмеди о семейной связи.
Профессор Каннистрачи — жадный 80-летний старик, мизантроп и брюзга — переживает сильный инфаркт. На известие о болезни отца съезжаются трое его детей: Бернардо, Ивана и Джованна. Они не общались с ним и друг с другом уже пять лет, однако прогнозы врачей неутешительны: старому, уже почти ослепшему Каннистрачи осталось немного, и будет лучше, если он проведет последние моменты жизни вместе с семьей. Бернардо, у которого есть просторный деревенский дом, берет отца к себе. Там они вспоминают, что старик давно хотел посетить с детьми Париж. Сейчас он слишком слаб, чтобы вынести долгую поездку, но его дети находят выход — берут в аренду туристический фургон и устраивают масштабное представление.
К чему это приведет, расскажет драмеди «Увидеть Париж и...» (2024).
- ЛПРежиссёр
Леонардо
Пьераччиони
- МЧАктёр
Массимо
Чеккерини
- НФАктёр
Нино
Фрассика
- ДБАктриса
Джулия
Бевилакуа
- КФАктриса
Киара
Франчини
- ДГАктёр
Джузеппе
Гандини
- ДДАктёр
Джованни
Д’Аддарио
- ДРАктёр
Джанкарло
Ратти
- ЛПАктёр
Леонардо
Пьераччиони
- ЛПСценарист
Леонардо
Пьераччиони
- ФБСценарист
Филиппо
Болонья
- ЛППродюсер
Леонардо
Пьераччиони
- ПЛПродюсер
Паоло
Лувисотти
- БФХудожник
Бьяджо
Ферзини
- АСХудожница
Асторино
Сандра
- ПММонтажёр
Патрицио
Мароне
- ДСКомпозитор
Джанлука
Сибалди