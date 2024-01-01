Увидеть Париж и… (фильм, 2024) смотреть онлайн

Взрослые дети жадного и ворчливого старика устраивают для отца инсценировку поездки во французскую столицу, когда понимают, что тот не выдержит реального путешествия. Фильм «Увидеть Париж и...» — основанное на реальных событиях драмеди о семейной связи.



Профессор Каннистрачи — жадный 80-летний старик, мизантроп и брюзга — переживает сильный инфаркт. На известие о болезни отца съезжаются трое его детей: Бернардо, Ивана и Джованна. Они не общались с ним и друг с другом уже пять лет, однако прогнозы врачей неутешительны: старому, уже почти ослепшему Каннистрачи осталось немного, и будет лучше, если он проведет последние моменты жизни вместе с семьей. Бернардо, у которого есть просторный деревенский дом, берет отца к себе. Там они вспоминают, что старик давно хотел посетить с детьми Париж. Сейчас он слишком слаб, чтобы вынести долгую поездку, но его дети находят выход — берут в аренду туристический фургон и устраивают масштабное представление.



К чему это приведет, расскажет драмеди «Увидеть Париж и...» (2024), смотреть онлайн которое можно на Wink.



Увидеть Париж и… смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.