Увидеть Париж и…
Актёры и съёмочная группа фильма «Увидеть Париж и…»

Актёры и съёмочная группа фильма «Увидеть Париж и…»

Режиссёры

Леонардо Пьераччиони

Leonardo Pieraccioni
Режиссёр

Актёры

Массимо Чеккерини

Massimo Ceccherini
АктёрVicino
Нино Фрассика

Nino Frassica
АктёрArnaldo Cannistraci
Джулия Бевилакуа

Giulia Bevilacqua
АктрисаIvana Cannistraci
Киара Франчини

Chiara Francini
АктрисаGiovanna Cannistraci
Джузеппе Гандини

Giuseppe Gandini
АктёрTonio
Джованни Д’Аддарио

Gianni D'Addario
АктёрAppuntato
Джанкарло Ратти

Giancarlo Ratti
АктёрPrimario
Леонардо Пьераччиони

Leonardo Pieraccioni
АктёрBernardo Cannistraci

Сценаристы

Леонардо Пьераччиони

Leonardo Pieraccioni
Сценарист
Филиппо Болонья

Filippo Bologna
Сценарист

Продюсеры

Леонардо Пьераччиони

Leonardo Pieraccioni
Продюсер
Паоло Лувисотти

Paolo Luvisotti
Продюсер

Художники

Бьяджо Ферзини

Biagio Fersini
Художник
Асторино Сандра

Sandra Astorino
Художница

Монтажёры

Патрицио Мароне

Patrizio Marone
Монтажёр

Композиторы

Джанлука Сибалди

Gianluca Sibaldi
Композитор