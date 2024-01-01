Босс (фильм, 2024) смотреть онлайн

Скрывающийся от правосудия мафиозный дон заводит переписку с оскандалившимся политиком, нанятым спецслужбами. Основанный на реальных событиях фильм «Босс» — итальянская криминальная драма с Тони Сервилло, отмеченная на Венецианском кинофестивале.



Начало 2000-х годов. Где-то на Сицилии живет мафиозный босс Маттео, пытающийся скрыться от преследования полиции. Он обитает в комнате без окон, вход в которую спрятан за книжным шкафом, а о его присутствии знает лишь экономка Лючия. В это время из тюрьмы выходит бывший мэр Кателло Палумбо, угодивший за решетку из-за коррупции. К нему за помощью обращается группа следователей, поскольку бывший политик хорошо знает сбежавшего мафиози: Кателло даже стал для Маттео крестным отцом. Детективы убеждают Палумбо написать дону письмо, чтобы выманить того из убежища. Так между Маттео и Кателло завязывается переписка, которая может привести к непредвиденным последствиям.



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