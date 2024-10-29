Охота (фильм, 2022) смотреть онлайн

Внезапная смерть отца сводит вместе его четверых детей, которые решают, что судьбу их наследства решит то, кто из них сумеет убить более крупную добычу. Фильм «Охота» — драматический триллер из Италии о семейных травмах и их последствиях.



Трое братьев и сестра собираются на семейной вилле после скоропостижной смерти отца. Старший Джорджо работает в банке и ему все сложнее находить деньги для дочери, которая учится в престижном университете. Маттиа с трудом сводит концы с концами, не способный зарабатывать на своих картинах. Лука — талантливый продавец автомобилей, который, однако, не может расширить бизнес. Сильвия какое-то время назад завязала с наркотиками и теперь мечтает о ребенке, договорившись о суррогатном материнстве с другой женщиной. Отец оставил детям в наследство только виллу, но выручка с ее продажи не решит финансовые проблемы ни одного из них, если ее поделить поровну. Тогда все четверо решают устроить охоту, и тот, чья добыча будет больше, получит имение целиком. Последствия у этого будут катастрофические.



Удастся ли семье пережить роковой вечер, расскажет триллер «Охота». Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.



