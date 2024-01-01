Латинский для начинающих (фильм, 2024) смотреть онлайн

Учительница вместе с классом едет на международные соревнования по латыни. Вот только никто из ее учеников языка не знает. Французская комедия «Латинский для начинающих» — фильм 2024 года о недостатках системы образования.



Дельфин — преподавательница литературы и латинского языка в старшей школе города Анже. Она живет припеваючи, ведь заключила с учениками взаимовыгодную сделку: они оставляют ее в покое, а она, в свою очередь, не грузит их уроками и ставит хорошие оценки. Но однажды директриса школы решает отправить класс на международный конкурс латыни в Неаполь. От результата команды зависит работа Дельфин, поэтому ей придется постараться, чтобы ее ученики добились успеха. Помочь ей в этом вызывается двоюродный брат Родольф, недавно закончивший учебу.



Удастся ли им наверстать невыученный материал, расскажет фильм «Латинский для начинающих» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.



