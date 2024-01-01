Ограбление по-неаполитански (фильм, 2024) смотреть онлайн

Непутевый грабитель объединяет усилия со своими заложниками, чтобы скрыться от преследования полиции. «Ограбление по-неаполитански» (2024) — абсурдная комедия о сюрпризах судьбы.



Деловой центр Неаполя стоит на ушах — в местном банке в самом разгаре ограбление. Воришка по имени О’Мичоне всего лишь хочет получить кредит в 5 тысяч евро, чтобы помочь престарелой бабушке. Вокруг здания собралась полиция, а О’Мичоне одного за другим отпускает заложников, пока внутри не остаются только сотрудник банка и обанкротившийся бизнесмен. Они уже стали полноценными сообщниками преступника, сумма добычи взлетела в разы, так что троица разрабатывает план побега через подземные тоннели. Когда надежды выбраться из передряги почти не остается, к ним на помощь приходит Аманда, жена сотрудника банка и экстрасенс по совместительству. У нее есть неожиданные новости, которые заставят всех троих по-новому взглянуть на происходящее.



Удастся ли горе-преступникам выйти сухими из воды, расскажет «Ограбление по-неаполитански». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.



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