Пари по-итальянски (фильм, 2024) смотреть онлайн

Медбратья спорят, доживет ли их новый пациент до рассвета. На кону — деньги и работа в праздники. Черная комедия «Пари по-итальянски» — фильм о том, до чего могут довести дополнительные смены.



�Лето в самом разгаре. В одной из больниц Неаполя на смену выходят два медбрата: Сальваторе и Анджело. Сальваторе — вчерашний студент, живущий с матерью и пристрастившийся к азартным играм. Анджело — видавший виды старожил больницы, который ненавидит работать в жаркие августовские дни. Когда оба они начинают спор о том, как поделить между собой рождественские смены, в больницу привозят нового пациента, 80-летнего синьора Капуто. Анджело уверен, что старик умрет этой ночью, Сальваторе же ставит на то, что он выживет. Тому, кто проиграет пари, придется работать в праздники и выплатить победителю 200 евро. За такой приз и побороться не жалко.



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