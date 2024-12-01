Фильм «Божественный богемец» (2022) — увлекательная биографическая драма о жизни и карьере Йозефа Мысливечека, чешского композитора, который стал одной из ключевых фигур музыкального мира XVIII века.



Будущий «божественный богемец», как назовет его высший свет, Йозеф родился в скромной семье мельника. С детства он чувствовал притяжение к музыке и мечтал о больших свершениях, что определило его путь к Венеции — музыкальной столице Европы того времени. Мысливечек, несмотря на свое скромное происхождение, решает оставить родной дом и отправиться в путешествие, полное рисков и препятствий, за своей мечтой. В центре сюжета — его борьба за признание и успех. Но будет ли он длится долго?



Режиссер Петр Вацлав создает яркое и глубокое произведение, погружающее зрителей в атмосферу эпохи, когда музыкальная классическая музыка находились на пике своего развития. «Божественный богемец» смотреть приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

