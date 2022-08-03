Данила помогает Ване обойти вирусы на запрещенных сайтах. Полина случайно это замечает и хочет, чтобы кто-то из отцов поговорил с Данилой о сексе. Лида подрабатывает как швея, но берет за это очень маленькую цену. Между тем Алексей ищет способы заработать, но выбирает безнравственные методы.



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