Лида и Алексей по очереди пристают к Полине и Антону с вопросами, мешая им заниматься любовью. Идея сбежать от всех кажется богатым Ивановым отличным решением, но они сталкиваются с трудностями. Между тем подростки организовывают вечеринку, пока родителей нет дома. На тусовку приходит Эля с новым парнем, и теперь Ване и Дане нужно от него избавиться.



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