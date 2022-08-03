Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
15-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 15
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Лида и Алексей по очереди пристают к Полине и Антону с вопросами, мешая им заниматься любовью. Идея сбежать от всех кажется богатым Ивановым отличным решением, но они сталкиваются с трудностями. Между тем подростки организовывают вечеринку, пока родителей нет дома. На тусовку приходит Эля с новым парнем, и теперь Ване и Дане нужно от него избавиться.

Выстоит ли особняк после вечеринки, узнаете в сериале «Ивановы-Ивановы» — 15 серия 1 сезона бесплатно доступна на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»