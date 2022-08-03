Друг Алексея вспоминает о прошлом Полины пикантные секреты, за что она начинает его шантажировать. Ивановы устраивают субботник, чтобы восстановить сгоревший дом новых друзей, где Ваня устраивает Даниле подлянку, а потом спасает его от взрыва. Алексей неоднократно обманывает Антона и злоупотребляет его щедростью.



Вскроется ли вранье Алексея, узнаем в продолжении ситкома «Ивановы-Ивановы» — 11 серия 1 сезона доступна онлайн в хорошем качестве на Wink!

