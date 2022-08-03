Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
11-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Друг Алексея вспоминает о прошлом Полины пикантные секреты, за что она начинает его шантажировать. Ивановы устраивают субботник, чтобы восстановить сгоревший дом новых друзей, где Ваня устраивает Даниле подлянку, а потом спасает его от взрыва. Алексей неоднократно обманывает Антона и злоупотребляет его щедростью.

Вскроется ли вранье Алексея, узнаем в продолжении ситкома «Ивановы-Ивановы» — 11 серия 1 сезона доступна онлайн в хорошем качестве на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»