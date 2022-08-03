Частный дом, прислуга и шикарный бассейн — реальность семьи Ивана Иванова. Дом в глухой деревне, туалет на улице и вечные проблемы с деньгами — привычный мир Данилы Иванова. Пока родители Вани спорят насчет покупки личного вертолета, семья Данилы прячется от судебных приставов и экономит в больнице на бахилах.



Как можно перепутать детей в роддоме, узнаете в 1 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 1 серия бесплатно доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

