Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
1-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 1
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Частный дом, прислуга и шикарный бассейн — реальность семьи Ивана Иванова. Дом в глухой деревне, туалет на улице и вечные проблемы с деньгами — привычный мир Данилы Иванова. Пока родители Вани спорят насчет покупки личного вертолета, семья Данилы прячется от судебных приставов и экономит в больнице на бахилах.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»