Полина делает Лиде приятный подарок, но скрывает его реальную стоимость. Данила вместе с Антоном и его друзьями идет в баню, где впечатляет всех умением разбираться в технике. В это время Ваня едет кататься на мотоцикле с Лешей и помогает найти украденный туалет. В кругу мужчин неожиданно происходит казусная ситуация с интимными фотографиями Полины…



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