Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
5-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 5
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антон берет Данилу к себе на работу в автосалон. Полина и Лида проводят время вместе и делятся друг с другом историями про детей и мужей. В это время Данила уже называет Антона папой и делает подарок, который трогает его до слез. Полина пробует замотивировать Алексея найти контакт с Ваней.

Сможет ли Алексей найти подход к сыну, узнаете в комедии «Ивановы-Ивановы» — 1 сезон 5 серия доступна бесплатно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»