Антон берет Данилу к себе на работу в автосалон. Полина и Лида проводят время вместе и делятся друг с другом историями про детей и мужей. В это время Данила уже называет Антона папой и делает подарок, который трогает его до слез. Полина пробует замотивировать Алексея найти контакт с Ваней.



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