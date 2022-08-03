Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Антон скрывает от Полины, что проиграл дом в азартные игры, и просит о помощи у Алексея. На даче у Оганяна Алексей устраивает аукцион невиданной щедрости — продает любимый вертолет Антона. Свидание Виктора Алексеевича с Катериной заканчивается сердечным приступом, а Ваня и Даня решают устроить сюрприз для мам. Полина и Лида придумывают план, как помочь сыновьям завоевать сердце Эли.



Кого же выберет Эля?


