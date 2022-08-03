У бедных Ивановых сгорает дом, и обе семьи теперь живут под одной крышей в шикарном особняке. Полина пытается сблизиться с новым сыном Данилой, а Лида — с Ваней. Отец Дани и дед злоупотребляют гостеприимством богатых Ивановых и нервируют хозяина дома своим поведением. Напряжение усиливается, когда между детьми Ивановых завязывается драка.



Смогут ли аристократы выгнать однофамильцев из дома, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 3 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на Wink!

