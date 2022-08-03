Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
3-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

У бедных Ивановых сгорает дом, и обе семьи теперь живут под одной крышей в шикарном особняке. Полина пытается сблизиться с новым сыном Данилой, а Лида — с Ваней. Отец Дани и дед злоупотребляют гостеприимством богатых Ивановых и нервируют хозяина дома своим поведением. Напряжение усиливается, когда между детьми Ивановых завязывается драка.

Смогут ли аристократы выгнать однофамильцев из дома, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 3 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»