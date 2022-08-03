В особняк приезжают друзья, для которых нужно придумать легенду появления в доме еще одних Ивановых. В это время дед Данилы крадет из магазина премиум-класса пачку пельменей, а Эля берет без разрешения машину отца и вместе с Ваней и Данилой едет снимать видео для социальных сетей. В лесу они попадают в опасную ситуацию…



Как отреагируют друзья, когда узнают правду, увидите в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 1 сезон 4 серия доступна онлайн на Wink!

