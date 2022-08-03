Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
4-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 4
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

В особняк приезжают друзья, для которых нужно придумать легенду появления в доме еще одних Ивановых. В это время дед Данилы крадет из магазина премиум-класса пачку пельменей, а Эля берет без разрешения машину отца и вместе с Ваней и Данилой едет снимать видео для социальных сетей. В лесу они попадают в опасную ситуацию…

Как отреагируют друзья, когда узнают правду, увидите в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 1 сезон 4 серия доступна онлайн на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»