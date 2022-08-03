Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
10-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антона лишают прав на вождение автомобиля, и день превращается для него в ад — он нанимает шофером Алексея, который сближается с майором полиции. Полина и Лида пытаются найти компромисс в методах воспитания детей, а Даня переживает, что Эля его избегает. В это же время Ваня приглашает ее в кино, но Лида запирает парня в чулане.

Кого из ухажеров выберет Эля, узнаете в 1 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 10 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»