Антона лишают прав на вождение автомобиля, и день превращается для него в ад — он нанимает шофером Алексея, который сближается с майором полиции. Полина и Лида пытаются найти компромисс в методах воспитания детей, а Даня переживает, что Эля его избегает. В это же время Ваня приглашает ее в кино, но Лида запирает парня в чулане.



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