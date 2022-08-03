Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
13-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 13
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Антон нечаянно разбивает нос своему сыну, а дед пугает обе семьи Ивановых сердечным приступом. Даня фантазирует о семье с Элей и учится ради нее танцевать. В это время Полина пытается справиться со стрессом и приглашает в особняк психотерапевта. Конкуренция парней за Элю приводит к непоправимым последствиям.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»