Антон нечаянно разбивает нос своему сыну, а дед пугает обе семьи Ивановых сердечным приступом. Даня фантазирует о семье с Элей и учится ради нее танцевать. В это время Полина пытается справиться со стрессом и приглашает в особняк психотерапевта. Конкуренция парней за Элю приводит к непоправимым последствиям.



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