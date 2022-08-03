Очередная ссора Лиды с мужем неожиданно для всех заканчивается уходом Алексея из дома, чему Антон очень рад. Дед дарит подарки горничной Ивановых и хочет пригласить ее на свидание, но Лида находит ей другого ухажера. У Дани просыпается азарт к компьютерным играм, а в это время Антон знакомится с друзьями Леши.



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