Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
17-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 17
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Очередная ссора Лиды с мужем неожиданно для всех заканчивается уходом Алексея из дома, чему Антон очень рад. Дед дарит подарки горничной Ивановых и хочет пригласить ее на свидание, но Лида находит ей другого ухажера. У Дани просыпается азарт к компьютерным играм, а в это время Антон знакомится с друзьями Леши.

Сможет ли Антон обыграть деревенских мужиков в карты? Смотрите сериал «Ивановы-Ивановы» — 17 серия 1 сезона доступна онлайн на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»