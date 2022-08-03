Леша обижает жену накануне годовщины свадьбы. Лида чувствует, что теряет смысл жизни в роскошном доме и решает стать предпринимателем. В это время Антон делает добрые дела: помогает Лиде открыть свой швейный цех, а Алексею — заработать деньги. Ваня придумывает новый способ устранить Даню в соперничестве за Элю. Даня провожает Яну до дома, и они вместе придумывают, как проучить Ваню.



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