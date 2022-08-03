Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 18
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
18-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 18
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Леша обижает жену накануне годовщины свадьбы. Лида чувствует, что теряет смысл жизни в роскошном доме и решает стать предпринимателем. В это время Антон делает добрые дела: помогает Лиде открыть свой швейный цех, а Алексею — заработать деньги. Ваня придумывает новый способ устранить Даню в соперничестве за Элю. Даня провожает Яну до дома, и они вместе придумывают, как проучить Ваню.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»