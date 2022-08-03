Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
16-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 16
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

У Леши день рождения, но семья не спешит устраивать для него праздник: жена дарит трусы, дед — лотерейный билет, а дети — одно разочарование. Более того, к Антону приезжает давний друг Рома и привлекает все внимание к хозяину особняка. Дети чувствуют вину и придумывают сюрприз для папы, а Полина намекает Лиде, что ей следует удивить мужа ночью в постели.

Как семья поздравит Алексея, узнаем в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 16 серия 1 сезона уже доступна бесплатно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»