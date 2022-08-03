У Леши день рождения, но семья не спешит устраивать для него праздник: жена дарит трусы, дед — лотерейный билет, а дети — одно разочарование. Более того, к Антону приезжает давний друг Рома и привлекает все внимание к хозяину особняка. Дети чувствуют вину и придумывают сюрприз для папы, а Полина намекает Лиде, что ей следует удивить мужа ночью в постели.



Как семья поздравит Алексея, узнаем в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 16 серия 1 сезона уже доступна бесплатно на Wink!

