Алексей неожиданно чувствует интерес к Полине и начинает переживать, что его жена плохо выглядит и не ухаживает за собой. Лида видит, как Алексей мажет лицо кремом и решает, что у мужа кризис среднего возраста. Антона приглашают на ужин к губернатору в числе лучших бизнесменов города, и Ваня с Даней соревнуются за возможность пойти вместе с отцом.



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