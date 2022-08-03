Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
12-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 12
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Алексей неожиданно чувствует интерес к Полине и начинает переживать, что его жена плохо выглядит и не ухаживает за собой. Лида видит, как Алексей мажет лицо кремом и решает, что у мужа кризис среднего возраста. Антона приглашают на ужин к губернатору в числе лучших бизнесменов города, и Ваня с Даней соревнуются за возможность пойти вместе с отцом.

К чему приведет ревность Лиды, узнаете в сериале «Ивановы-Ивановы» — 12 серия 1 сезона уже сейчас доступна на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»